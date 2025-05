El Eternauta: el increíble proceso detrás de los cascarudos que conquistó Netflix.

Antes de cumplirse la primera semana desde su estreno en Netflix, El Eternauta ya es un éxito global. Estrenada en 190 países, doblada en 14 idiomas y subtitulada en 33, la serie protagonizada por Ricardo Darín trascendió fronteras de la región. No sólo The New York Times la recomienda, previa lectura del cómic, sino que en España ha sido vista y recomendada en diversas redes sociales, dado que Darín es tan querido allí como en Argentina.