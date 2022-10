El drástico cambio físico de Belu Lucius.

Belu Lucius comparte en sus redes buena parte de su vida privada, y sus seguidores son testigos de cada cambio o avance que realiza en su ámbito privado. El retoque estético que se realizó no fue la excepción, y a través de su cuenta de Instagram la influencer mostró la intervención quirúrgica a la que se sometió.

“Hace muchos años que yo vengo averiguando por el tema de la papada. Lo mío es hereditario y cada vez era más pronunciado, ya de costado tenía cada vez menos cuello. Me acuerdo que fui a una dermatóloga que me dijo que hay unos hilos tensores, que muchas mujeres también los usan para las mamas. Era mucha la impresión”, reveló.

“Uso esto desde el sábado todo el día. Desde hoy, solo doce horas. Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el punto y la venda y me tienen que hacer la curación”, comentó sobre el postoperatorio.