El descargo de Paulina Cocina tras recibir ataques por exponer su postura ante al balotaje









Paulina Cocina, reconocida por sus exquisitas recetas, compartió en su perfil de la red social Instagram, una publicación de otro usuario que contenía un claro mensaje de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Al poco tiempo de esa publicación, la influencer tuvo que borrarla y acto seguido compartió una reflexión en donde hablaba de los ataques que recibió por manifestar su postura.

En su contundente descargo, Paulina compartió: "Hace una hora compartí un posteo de política con el que coincido. Lo bajé porque la cantidad de odio que recibí fue muy grande". Ante las críticas, defendió su derecho a hablar de política y explicó que, aunque a algunos no les guste que lo haga, a veces le nace expresar su opinión.

image.png El descargo de Paulina Cocina tras recibir ataques por exponer su postura ante al balotaje Acto seguido, expresó: “Chicos, los que tenemos cuentas grandes muchas veces elegimos no hablar, no por ‘los seguidores’ o por ‘los canjes’, sino porque la violencia que circula es muy muy dura”. “Yo sé que algunos no les gusta que hable de política en esta cuenta, pero a mí a veces me pinta, no tienen nada de malo”, sostuvo.

"No me gusta subestimarlos. No creo que son enemigos ni tontos si no votan como yo", afirmó, mostrando respeto por las diversas opiniones. A su vez, la influencer gastronómica reveló su elección para el domingo: "Voy a votar a Massa, tengo mil motivos", y destacó su rechazo a quienes defienden públicamente la dictadura y su preocupación por tener un presidente que niegue el cambio climático.

image.png El descargo de Paulina Cocina tras recibir ataques por exponer su postura ante al balotaje En un cierre contundente, Paulina concluyó: "No tiene nada de malo contar esto, no es nada tremendo, es la postura de muchísima gente y la mía. Es válido no compartirla, es válido tenerla". La gastronómica, conocida por su autenticidad, enfrentó las críticas con firmeza, y reafirmó el derecho a expresar su perspectiva política. Y por último, subrayó la importancia del respeto en el diálogo público./TN.