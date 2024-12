El cantante español, Raphael, enfrenta un linfoma cerebral y canceló su gira internacional

El estado de salud del cantante español Raphael

La situación actual del cantante no es el primer susto que se lleva. En el 2003 fue sometido a un trasplante de hígado que marcó un antes y un después: “Desde aquello que me tocó atravesar, me replanteó muchas cosas. Mi trasplante me hizo más feliz de lo que era y me llevó a cuidarme, me ha servido de mucho. Hablando en plata, aquello me hizo estar como nunca he estado. (...) Mi operación duró doce horas, pero, para mí, fue un minuto. Mi recuperación fue milagrosa: a los tres días me sacaron del hospital y al mes y medio grababa un disco”, contó en alguna oportunidad en una entrevista para La Nación.