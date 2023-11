image.png El altercado que sufrió Luis Ventura y casi lo deja afuera de los Martín Fierro Latino 2023

“Después tenía que sacarme 5 fotos que me pidieron, pero no me avisaron. Metí la solicitud y me denegaron la visa. Hasta que no llevé las fotos no me podían tramitar”, relató el periodista de espectáculos. Afortunadamente, el obstáculo pudo ser sorteado y logró la visa que le permita entregar los Martin Fierro Latinos.