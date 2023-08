El actor Chris Hemsworth, estrella de Hollywood cumple 40 años

Durante la secundaria no tuvo una gran vida social. No le interesaba salir ni conocer chicas. Solo le gustaba surfear y ver películas. Fue para esa época que descubrió que la economía familiar andaba en problemas y decidió ayudar. A los 14 años consiguió su primer trabajo como “limpiador de sacaleche” . Según contó en el programa de Jimmy Fallon, su tarea era limpiarlos y repararlos. Durante un tiempo mantuvo esa changa, pero cuando su hermano Luke consiguió trabajo en una tienda de surf, Chris también. El lugar era el paraíso pero la paga un infierno, “solo unos cinco o seis dólares la hora”. Rodeado de tablas, su gran objeto de deseo, con lo que poco que ganaba no logró la propia. “Todas las que tenía eran de segunda mano o compradas en una venta de garaje”. El tiempo le daría revancha, hoy las colecciona y cuenta con alrededor de 15. “Hay adicciones mucho peores por ahí”, se justifica.

Su llegada a Estados Unidos

En esa adolescencia despreocupada pero preocupada, Chris decidió seguir a su hermano Luke no solo en lo laboral. Una vez a la semana, el mayor de los hermanos asistía a un curso de actuación en cine y televisión. “Al verlo pensé: ‘¡Eso parece divertido!’. Y tan pronto empecé, se convirtió en una obsesión”. Su pasión era tal que no le importaban las dos horas de viaje que tenía entre la isla Philip donde vivía y Melbourne, donde recibía las clases. Dos motivos lo impulsaban. Por un lado, pensó que trabajar de actor le permitiría ayudar económicamente a sus padres. El segundo motivo que lo impulsó fue descubrir que le gustaba jugar. “La actuación me permitía aprovechar continuamente al niño que conservaba en mi interior, ese que amaba jugar a disfrazarse en el patio trasero con sus hermanos… No quería sentarme detrás de un escritorio y hacer lo mismo todos los días, y marcar entrada y salida. Quería estar en una aventura”.

La aventura comenzó en series televisivas locales como Vecinos o El club de la herradura hasta que logró reconocimiento por su participación en la multipremiada Home and Away. “Solo recuerdo que todas estábamos un poco en estado de shock por lo guapo que era. Era como un Dios rubio”, contó la actriz Lara Jean Marshall, que trabajó con Hemsworth y describió lo que generaba: “Creo que todas olvidamos nuestras líneas a su alrededor porque era tan hermoso... Y luego, por supuesto, todas estábamos un poco babeando por él y él se alejaba de nosotras”.

Fuente: TN Show