image.png Eduardo de la Puente hospitalizado tras sufrir un ACV: “La saqué bastante barata”

A pesar de los desafíos personales que ha enfrentado, incluyendo luchas contra adicciones y problemas de salud mental, De la Puente ha demostrado una fuerza y determinación admirables, siendo un ejemplo de superación para muchos. Como el periodista expresó en una ocasión: “Me pasó lo mismo con el alcohol: un día dejé de beber, punto. Está bien, me comí dos pancreatitis alcohólicas, la gente se muere por eso, yo zafé dos veces y no se zafa habitualmente de eso. Bueno, no escarmenté, no me sirvieron para parar de chupar. Sencillamente un día dije ‘ya está', porque me di cuenta que ya estaba”.