Para Variety "Aunque no es especialmente artística, hace honor a aquellos que permanecen fieles a sus convicciones (...) Parece no tanto una fábula sobre milagros que otra película exploitation sobre exorcismos".

"Sería más poderosa si pidiese al espectador que hiciese su propio salto de fe (...) Aunque puede llegar al público con un interés espiritual en estos acontecimientos, no logra darles vida para los demás" afirmó The New York Times.

HBO Max: cuánto dura la película “Fátima”

Tiene una extensión de 1 hora 50 minutos.

Dura menos de 2 horas y es la película del momento en HBO Max.

HBO Max: reparto de la película “Fátima”

Protagonizada por: Joaquim De Almeida, Goran Visnjic, Stephanie Gil, Alejandra Howard, Jorge Lamelas, Lúcia Moniz, Marco D'Almeida, Joana Ribeiro, Harvey Keitel y Sonia Braga.

HBO Max: tráiler de la película “Fátima”

Fatima (2020) Tráiler Oficial Subtitulado

También podés verla aquí a través de CTC+ Plus.