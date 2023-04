Drew Barrymore y Jason Ritter hablaron sobre el alcoholismo

Con una gran sonrisa en su rostro, Drew Barrymore comenzó su entrevista cuestionando a su colega sobre cuándo supo que Melanie Lynskey era la indicada. Jason Ritter soltó un profundo suspiro y respondió: “Sabía lo increíble que era Melanie desde el principio. No es una historia tan linda como me gustaría pensar”.

“Fue desordenado, interesante y extraño, pero mezclado con algunos problemas de alcoholismo”, comentó Jason Ritter. La conductora simpatizó al instante con su compañero de profesión porque también atravesó por una situación similar cuando terminó su relación con el actor Will Kopelman tras cuatro años de matrimonio.

“Yo también”, expresó Drew. El actor de doblaje continuó la entrevista recordando que quedó flechado de su ahora esposa en cuanto la vio, pero tenía un gran obstáculo que superar antes de tan siquiera proponerle salir: "En un momento supe lo increíble que era y pensé que sería increíble para alguien más que la merecía, básicamente. No me sentía como si fuera esa persona, me sentí un poco demasiado loco o algo así. Así que fue solo después de un año sin beber cuando comencé a decir: Oh, tal vez pueda prometer algunas cosas a alguien más. Tal vez yo pueda ser esa persona”.

Ante el doloroso momento, Melanie Lynskey tomó la mano de su marido y con lágrimas en los ojos le dio un pequeño apretón como gesto de empatía por toda la situación que atravesó.

“Ha sido una combustión lenta. Así que supe que ella era increíble. Estaba trabajando en mí mismo lo suficiente como para sentir que tal vez yo también podría ser el indicado para ella”, continuó Ritter y su esposa aplaudió todo el esfuerzo que hizo: “Él trabajó muy duro, hizo mucho trabajo en sí mismo, estoy tan orgullosa de él”.