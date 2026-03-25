25 de marzo de 2026
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Miley Cyrus

Dónde ver el especial de Hannah Montana: Miley Cyrus celebra los 20 años de la serie con un documental

La plataforma Disney+ estrenó el esperado especial de Miley Cyrus. Descubrí dónde mirar el documental que reúne al elenco original de la serie.

Dónde ver el especial de Hannah Montana: Miley Cyrus celebra los 20 años de la serie con un documental

Dónde ver el especial de Hannah Montana: Miley Cyrus celebra los 20 años de la serie con un documental

 Por Analía Martín

Ya podés disfrutar en la plataforma Disney+ del gran festejo por las dos décadas de la historia que lanzó al estrellato a Miley Cyrus. Este nuevo contenido conmemorativo combina una entrevista íntima con momentos musicales y material de archivo que nunca antes se había mostrado sobre la producción más exitosa de la empresa.

Un reencuentro mágico para la serie

El evento central se realizó el pasado 23 de marzo y juntó a gran parte de los actores que dieron vida al fenómeno juvenil que arrancó en 2006. En la premiere se vio a figuras como Jason Earles (Jackson) y Moises Arias (Rico), quienes posaron junto a la protagonista en una noche cargada de recuerdos.

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Sin embargo, la gran ausente de la jornada fue Emily Osment (Lilly), quien no pudo asistir debido a sus compromisos de grabación en otro set. A pesar de esto, la expectativa de los fanáticos no paró de crecer al ver las imágenes inéditas del elenco original reunido nuevamente.

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Detalles del nuevo documental

La producción se grabó en Los Ángeles y cuenta con escenarios que recrean a la perfección la casa de los Stewart y el famoso clóset de la estrella pop. El especial funciona como una carta de amor para los seguidores que crecieron viendo las aventuras de la doble vida de Hannah.

Fijate que, además de la entrevista conducida por Alex Cooper, vas a poder ver reflexiones muy sentidas de Billy Ray y Tish Cyrus sobre los inicios de la carrera de la artista. El material ofrece un detrás de escena único del archivo personal de la cantante, con invitados sorpresa que marcaron la historia de la pantalla.

Promociones para ver a Miley Cyrus

Si todavía no tenés el servicio de streaming, Disney lanzó una oferta especial que estará vigente hasta el próximo 30 de marzo de 2026 para nuevas suscripciones. Esta promoción permite acceder a los contenidos con un descuento importante durante los primeros meses.

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Los valores mensuales finales arrancan desde los $2.900 para el plan Estándar con anuncios, mientras que el paquete Premium queda en $4.900. Es la oportunidad ideal para maratonear todas las temporadas y cerrar con este especial lleno de nostalgia que ya es tendencia mundial.

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