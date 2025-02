Dolor en el mundo del cine: hallaron muertos al actor Gene Hackman y a su esposa.

En los años 60 , Hackman comenzó a destacar en Broadway y en la pantalla grande con películas como Lilith (1964) y Bonnie and Clyde (1967) , donde su papel de Buck Barrow le valió su primera nominación al Oscar . Sin embargo, su consagración llegó en 1971 con The French Connection , donde interpretó al detective Jimmy "Popeye" Doyle , actuación que le otorgó su primer Premio de la Academia como Mejor Actor .

A partir de entonces, Hackman se convirtió en un ícono del cine, destacándose por su versatilidad en películas como The Poseidon Adventure (1972), The Conversation (1974) de Francis Ford Coppola, Superman (1978) como el villano Lex Luthor, Mississippi Burning (1988) y Unforgiven (1992), con la que ganó su segundo Oscar, esta vez como Mejor Actor de Reparto, bajo la dirección de Clint Eastwood.

El retiro y su vida alejada de los reflectores

Durante los años 90, Hackman continuó en la cima del cine con títulos como The Firm (1993), Get Shorty (1995), Enemy of the State (1998) y The Royal Tenenbaums (2001), donde obtuvo un Globo de Oro al Mejor Actor.

Sin embargo, tras su participación en Welcome to Mooseport (2004), anunció su retiro definitivo, optando por una vida más tranquila. Se trasladó a Nuevo México, donde vivió alejado del cine y de los medios, en parte debido a problemas de salud cardíaca.

El legado inmortal de Gene Hackman

Su ausencia en la pantalla grande no disminuyó su impacto en la industria. Con una carrera repleta de actuaciones memorables, Gene Hackman deja un legado imborrable, marcando para siempre la historia del cine y de Hollywood.