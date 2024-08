Disney+ se prepara para el estreno de una esperada serie.









Disney+ se prepara para un gran estreno. Resulta que Disney Branded Television y la BBC anunciaron hoy en la Comic-Con de San Diego The War Between The Land And The Sea, un nuevo spinoff de Doctor Who.

La serie de cinco episodios estará protagonizada por Russell Tovey (Feud, American Horror Story: NYC) y Gugu Mbatha-Raw (Apariencias, Loki), junto a Jemma Redgrave (Kate Lethbridge-Stewart) y Alexander Devrient (Colonel Ibrahim), integrantes de elencos pasados de Doctor Who.

Disney+: de qué se trata la serie The War Between The Land And The Sea Cuando una temible y antigua especie emerge del océano revelándose dramáticamente a la humanidad, se desencadena una crisis internacional. Con toda la población en riesgo, la UNIT entra en acción mientras se libra la guerra por tierra y por mar. Creada por el showrunner y productor ejecutivo de Doctor Who, Russell T. Davies, que escribió el spinoff con Pete McTighe (El descubrimiento de las brujas, El Pacto, Doctor Who), la serie presenta el retorno triunfal de los demonios marinos, clásicos villanos de Doctor Who que se vieron por primera vez en 1972.

MixCollage-26-Jul-2024-02-18-PM-9139-e1722017939927.webp Disney+ se prepara para el estreno de una esperada serie. También te puede interesar: "Deadpool y Wolverine" rompe récords en taquilla y llega a Disney+

Durante el panel de Doctor Who en la San Diego Comic-Con Davies afirmó: “Tengo la gran suerte de trabajar con un elenco magnífico. Y este es un drama enorme, emocionante y potente que sacudirá el Whoniverso hasta la médula. Cuando el Doctor está fuera de la ciudad, toda la humanidad está en problemas”. El rodaje de The War Between The Land And The Sea comenzará el mes próximo y será dirigido por Dylan Holmes-Williams, director de dos episodios de la primera temporada de Doctor Who: 73 yardas y Dot y Burbuja. La serie se emitirá exclusivamente en Disney+ y es una producción de Bad Wolf, con BBC Studios, para Disney Branded Television y la BBC. Además de Davies, los productores ejecutivos son Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner y Jane Tranter.