Disney+: la serie que te llevará directamente a Disney y no podrás parar de ver

“Luego de la primera temporada, en la que se vieron algunas de las atracciones principales, tales como Jungle Cruise, Haunted Mansion, “it’s a small world” y Space Mountain , la segunda continúa presentando otras atracciones fundamentales de los parques de Disney , entre ellas, Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure, EPCOT, The Food y Nighttime Spectaculars ”, cierra la descripción.

Disney+: reparto de la serie documental “Detrás de las atracciones”

La docuserie es una producción de Seven Bucks Productions, de Dwayne Johnson y Dany Garcia, y The Nacelle Company, y está narrada por Paget Brewster (Criminal Minds). Brian Volk-Weiss dirige la docuserie y se desempeña como productor ejecutivo, junto con Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz y Frankie Chiapperino de Seven Bucks Productions, e Ian Roumain, Benjamin J. Frost, y Cisco Henson de The Nacelle Company.