Detalles de la ruptura entre Yuyito González y Javier Milei: "Era muy densa"

"Yo dije en diciembre que ella (Yuyito) tenía el boleto picado. Me lo dijo alguien del entorno de Milei. Hoy volví a hablar con esa fuente y me dio más data. Ellos se iban a mudar juntos, ella lo había anunciado para enero y nunca ocurrió", comenzó diciendo la presentadora.

Él ya tenía en diciembre decidido que la iba a dejar. Se ve que los políticos tienen otros tiempos o esperan los momentos", siguió y remarcó: "No solo era Karina Milei la que no quería que ella esté con él, Milei empezó a decir que no lo cuidaba institucionalmente, lo expuso mucho".