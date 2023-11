¿Deconstruidos?: estas escenas no van más en "Los Simpson"

En el episodio “McMansion & Wife”, Homero Simpson aseguró que ya no estrangulará a Bart . Durante este capítulo, el personaje visita a su nuevo vecino Thayer y, al estrechar las manos, este hace mención sobre la fuerza del agarre de Homero.

Por lo que el padre de la familia Simpson respondió: “Mira, Marge, estrangular al chico valió la pena... Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”.

1329859w850h478c.jpg.webp Ya no veremos este tipo de escena en Los Simpson.

Aunque Homero estrangulando a Bart sea una imagen clásica de la serie, desde la temporada 31 que estos personajes no representan esta acción. “The Winter of Our Monetized Content”, fue el episodio donde homero ahorcó a Bart por última vez.