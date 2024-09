Dave Grohl, líder de Foo Fighters, admitió públicamente una infidelidad de la cual tuvo una hija

"Recientemente me he convertido en padre de una nueva niña, nacida fuera del matrimonio", escribió Grohl, dejando claro el contexto de su infidelidad. En el comunicado, el ex baterista de Nirvana destacó su compromiso con la nueva hija: "Planeo ser un padre amoroso y solidario para ella". Esta inesperada noticia causó un gran revuelo en el mundo del espectáculo y colocó a Grohl en el centro de una tormenta mediática.