Dani La Chepi habló sobre sus problemas de salud mental y la sobreexigencia

Además, La Chepi compartió un incidente reciente que refleja la intensidad de su rutina. "Me fracturé la nariz yendo a un ensayo. Con el acelere de llevar a mi hija a diferentes compromisos, me golpeé con la puerta del auto", relató. Entonces, Mariana Fabbiani acotó que cuando las personas están estresadas, suelen ponerse más torpes , más propensos a los accidentes.

“Supongo que para vos fue una prueba porque cuando pasamos situaciones de tanto estrés, como la que contaste que te llevó a parar un poco, después dudás”, dijo Mariana y “La chepi” respondió: “Cuando me llamó Barbie le dije que no bailaba desde Sábado Bus, que tenía 18 años, tetas y culo. Era otro momento mío. Me dijo que iba a ser más humorístico, y primero le dije que no sabía, pero después le dije que sí”, contó la actriz.

"Cuando yo termino la coreo, la coach Barby estaba re contenta y celebrando y yo lo primero que dije fue '¿viste el final? Me equivoqué. En vez de estar feliz y de que lo pude hacer y que mi hija estaba orgullosa, busco el error en vez de escuchar a mi psiquiatra que me medicó y me dijo 'no te autoexijas', dijo.

Embed

En el programa, se abordó la importancia de la salud mental, y La Chepi destacó la necesidad de prestar atención a las señales. "Yo no sabía que tenía depresión. Nunca me di cuenta. Sí había señales, pero las aprendí cuando pedí ayuda", compartió. Al ser consultada sobre si en su casa se hablaba de salud mental, La Chepi respondió con ironía: "Sí, siempre se habló de salud mental. Mi viejo le decía al psicólogo 'matalocos'". Añadió que, a pesar de las señales, su padre no creía en la terapia.

Sobre cómo abordó el tema con su hija, Isa, La Chepi compartió que al principio trató de demostrarle que todo estaba bien, pero eventualmente, la pequeña notó su agotamiento y le sugirió descansar. "Una nena de 9 años me dijo 'mami, te veo cansada, todo lo haces sola, no está mal descansar un poco'. Es simple", concluyó la humorista./Clarín.