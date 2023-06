Cuánto salen los manuscritos de Freddie Mercury que se subastarán.

Junto con el borrador de "Bohemian Rhapsody", se exhiben otros manuscritos igualmente significativos, como los de los temas "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" y "We Are the Champions". Estos borradores, que podrían haberse perdido fácilmente, brindan una fascinante inmersión en el proceso de desarrollo y composición de las canciones de Mercury, al tiempo que resaltan su complejidad musical y sofisticación, según Gabriel Heaton, especialista de manuscritos en Sotheby's.