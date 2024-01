Cristian Castro, en pareja con una cordobesa y dispuesto a "sentar cabeza"

Después del espectáculo, Castro subió al escenario para elogiar la obra y compartir con los medios su experiencia: "Es una sorpresa descubrir esta gran obra, me reí de principio a fin. Los cuatro comediantes son de lo mejor. Se me antoja hacer comedia, yo tengo sangre de comediante por parte de mi padre".

La madre de Mariela, al enterarse de la relación, le hizo una llamativa recomendación al artista: "¿Cómo que una amiga?". Castro, al comentar sobre su noviazgo, dijo: "Me regañó la madre y me pidió que la blanquee. Les prometo que con esta me voy a quedar".