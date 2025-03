Coty Romero y Nacho Castañares: el escándalo en Telefe que terminó en ruptura.

El periodista Pepe Ochoa , testigo indirecto de los hechos, sumó más detalles: “Me contaron desde la producción que Coty no está en sus mejores días . Se va gritando porque está mal con Nacho , están en una crisis ”, reveló, confirmando lo que ya se sospechaba. Pero la historia no terminó ahí.

El notero de LAM también contó que, días atrás, vio a Coty y Nacho en plena pelea en un estacionamiento . “Hace dos semanas fui a grabar Pasapalabra y me los encontré en el estacionamiento discutiendo a los gritos ”, aseguró, dejando en claro que los problemas entre ellos no eran recientes.

Si bien anteriormente habían tenido una breve separación, esta vez el final parecía definitivo. Ochoa también contó que intentó calmar la situación con una broma, pero la pareja no estaba de humor. “En un momento me acerqué a Coty y le dije ‘No se peleen que lo cuento a la noche, jaja’. Pero ella no me dio bola y él solo me miró. Así entraron al estudio”, relató sobre la tensión que se vivía entre ambos.

Nacho confirmó la separación

Hoy, domingo, Nacho Castañares confirmó la ruptura de manera oficial. Lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales, donde habló con sus seguidores, muchos de los cuales lo acompañaron en su relación con Coty. “No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo”, comenzó diciendo en letras blancas sobre un fondo negro, según publica TV Popular.

Sin rodeos, anunció: “No estamos más juntos con Co”, dejando en claro que la decisión estaba tomada. Además, quiso evitar especulaciones: “No quieran buscar nada porque no lo hay”. Con estas palabras, dejó en claro que no hubo engaños ni traiciones.

A modo de cierre, remarcó que todo quedó en buenos términos. “Simplemente elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”, explicó. Y finalizó con una frase que refleja el vínculo que los unió hasta ahora: “El amor es inmenso y el respeto aún más”.

Con este mensaje, Nacho le puso punto final a la historia con Coty Romero. La relación que tantas veces se mostró sólida, finalmente llegó a su fin. Ahora solo queda esperar si es un adiós definitivo o si, con el tiempo, podrán darse una segunda oportunidad.