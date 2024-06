En una entrevista con LAM , Barbano aclaró que la decisión de Marina de dejar el programa no estuvo influenciada por su relación sentimental. "Marina tenía una columna muy lucida, con mucho tiempo y ella fue la que más sufrió el recorte (del programa)", comentó Barbano, quien destacó que la periodista había decidido su salida el 19 de marzo, cuando aún estaban juntos.

marina calabro y rolando barbano.jpg Contundente respuesta de Rolando Barbano sobre su relación con Marina Calabró: “Está terminado”

Declaraciones contundentes

Barbano también enfatizó que no tiene nada que reprocharse respecto a su relación con Calabró. "Yo no tengo nada que reprocharme. O sea, lo que hice y lo que me pasó con Marina fue lo que sentí. Y actué en consecuencia", aseguró el periodista.

Además, cuando se le preguntó directamente si estuvo enamorado de Calabró, Barbano respondió sin titubear: "Sí, sí, obvio que sí". Con estas declaraciones, dejó en claro que sus sentimientos hacia su colega fueron genuinos, a pesar de la breve duración de su romance./Rosario3.