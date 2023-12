Conmoción mundial: Ricardo Arjona se retira de la música

Y luego concluyó: “Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer en pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”.

ricardo arjona.jpg Ricardo Arjona se retira de la música. Foto: NA

Ricardo Arjona en Argentina

El pasado 30 de noviembre y 1 de diciembre, Ricardo Arjona brindó dos conciertos en el Estadio Vélez Sársfield. También se presentó en las provincias de Corrientes, el 3 de diciembre; y Neuquén, el 6 de diciembre.