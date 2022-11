Cómo se verá el Mundial en Gran Hermano 2022.

Los participantes de Gran Hermano 2022 no quieren perderse el Mundial de Qatar 2022. Y aunque en un principio parecía que el aislamiento que requiere el reality no iba a posibilitad que vieran a la Selección argentina, la producción cambió de reglas para que los partidos se conviertan en un nuevo incentivo a la hora de disputar la prueba semanal. Pero ¿cómo van a hacer para que no se filtre información del exterior, más allá de los futbolístico?