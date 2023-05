Clint Eastwood celebra su cumpleaños número 93

Te recordamos algunas de las películas más destacadas de Clint Eastwood, disponibles en varias plataformas de streaming.

Los imperdonables

Película de 1992 que se llevó el Oscar a mejor film y que, no solo fue protagonizada por Eastwood, sino que también la dirigió (por este rol también se llevó una estatuilla dorada). Clint le dio vida a William Will Munny, un forajido y asesino en su juventud que ahora vive con sus dos hijos en una granja donde cuida unos cerdos. Pero una recompensa jugosa lo hace volver al ruedo y se une a su amigo Ned Logan (Morgan Freeman) de toda la vida, para llevar a cabo una venganza surgida en un burdel. El film completó su elenco con Gene Hackman como Little Bill Daggett, Richard Harris como Bob el Inglés, Jaimz Woolvett como The Schofield Kid y Frances Fisher como Strawberry Alice, entre otros. La puedes ver en HBO Max.

Los puentes de Madison

Es tal vez una de las historias románticas más especiales del cine. Eastwood (que también dirige este film) intepreta a Robert Kincaid, un fotógrafo que llega al condado de Madison para sacar unas fotos a los puentes cubiertos para la revista National Geografic. La casualidad hace que llegue a la casa de Francesca (Meryl Streep), una ama de casa italiana que vive en Madison con su marido y sus dos hijos. Estos emprenden un viaje a una feria en Illinois y la mujer queda sola en su casa. Robert y Francesca vivirán una historia de amor única, llena de pasión y romanticismo que te estruja el corazón. Encuentras esta joya en el catálogo de HBO Max.

Golpes del destino

Otro film que se llevó el Oscar a mejor película salida de la factoría de Eastwood. Frankie Dunn (Eastwood) es un entrenador de boxeo que luego de mucho insistir decide entrenar a una chica, Maggie Fitzgerald (Hillary Swank) que está un poco grande para empezar de cero, pero que tiene la voluntad de lograrlo. Su vida cambiará cuando una pelea la deje postrada en una cama y su entrenador será el único que la acompañe en todo este proceso. ¡Una película para ver con pañuelos cerca! Encuentras este título en HBO Max.

Gran Torino

Esta película se estrenó en 2009 y de nuevo Eastwood se puso detrás de cámara y frente a ella. Le da vida a Walt Kowalski, un veterano de guerra rígido e inflexible que tiene como fetiche a su auto, un Gran Torino del 72. Su vida antisocial se verá modificada cuando lleguen unos inmigrantes desde Asia a su barrio que se verán vinculados a una banda de criminales y mafiosos, lo que llevará a Walt a involucrarse. Puedes verla en HBO Max.

La mula

En 2018, llegaba un nuevo film portagonizado y dirigido por el gran Clint. Se trataba de La mula, basada en una historia real contada en The New York Times sobre Leo Sharp, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que a sus 80 años se convirtió en un traficante de drogas. Eastwood tomó esta historia y se cargó este personaje en sus espaldas con el nombre de Earl Stone, un veterano de la Guerra de Corea que corría con la ventaja de su avanzada edad para que la DEA no sospecharan de él. Una gran película que contó con un gran elenco que incluyó a Bradley Cooper como el agente Colin Bates, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy García, Alison Eastwood, Taissa Farmiga y el argentino Ignacio Serricchio. La encuentras en el catálogo de Prime Video y HBO Max.

Con información de Infobae.com