Céline Dion en muy grave estado de salud debido al Síndrome de Persona Rígida

En sus conmovedoras palabras, Claudette expresó la incertidumbre que rodea el futuro de Céline en los escenarios: "Céline trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos... Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro" . La enfermedad, caracterizada por rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos, ha llevado a la cancelación de la gira mundial "Courage" y ha puesto en pausa indefinida la carrera de la artista .

La noticia no es nueva, ya que Céline Dion hizo pública su lucha contra el Síndrome de Persona Rígida en diciembre de 2022, a través de una emotiva publicación en Instagram. Su hermana destacó que, a pesar de los rumores circulantes, la cantante no está confinada a una silla de ruedas ni padece cáncer. "Céline se mantiene fuerte moral y mentalmente, y niega que la enfermedad haya mermado su amor por la vida" , afirmó Claudette.

El Síndrome de Persona Rígida es una enfermedad poco frecuente que afecta al sistema nervioso central, causando rigidez muscular progresiva y sensibilidad aumentada a estímulos externos. Aunque la causa exacta no está completamente comprendida, se cree que es un trastorno autoinmune. Claudette mencionó que "es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho".