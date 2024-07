Carmen Barbieri sorprendió a todos al confesar que tuvo un romance secreto con Daniel Scioli

Embed - ¡DATAZO! Carmen Barbieri confesó que fue pareja de Daniel Scioli: "Éramos adolescentes"

Ante esto, respondió: "Sí, pero yo no lo conté. Lo contó su ex mujer Karina Rabolini. Ella dijo: 'Carmencita fue novia de Daniel, ¿sabías?' Él después me llamó por teléfono para disculparse y decirme que él no lo había querido contar".