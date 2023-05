Candelaria Tinelli aclaró el motivo de su viaje con Coti

Música La Doble T: ya salió Me Enteré, lo nuevo de Tini y Tiago PZK

Posteriormente, Candelaria Tinelli reflexionó sobre su carrera musical como solista, destacando su buena relación con Coti Sorokin. "La música me entusiasma. Son etapas. Antes de la pandemia estaba muy involucrada, pero luego me tomé un tiempo para mí. Ahora he retomado con ganas", expresó.