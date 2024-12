Camilota y su sanción en Cuestión de Peso: la durísima respuesta de Mario Massaccesi  

El conductor Mario Massaccesi, visiblemente molesto, explicó en vivo la decisión de la producción. “Decís que hacés todo bien y en la balanza no se refleja. No podemos permitir esto; es una falta de respeto para tus seguidores y los profesionales”, sentenció con firmeza. Este momento se dio luego de que Camilota reconociera haber solicitado ayuda al equipo por haberse “mandado una”, como ella misma admitió.

En medio del escándalo, Camilota sorprendió al entregar una carta escrita de puño y letra, que Massaccesi leyó frente a las cámaras. En el texto, la joven asumió su responsabilidad y pidió disculpas tanto a sus compañeros como al equipo médico. “Sé que la obesidad es una enfermedad crónica que va y vuelve. Todavía no estoy lista y preciso ayuda”, confesó en su misiva. La carta también incluyó una referencia a problemas familiares y la falta de medicación, factores que, según ella, contribuyeron a su comportamiento. “No quise faltar el respeto a nadie ni tomarle el pelo a nadie. Me desbordó la situación y mi cuerpo lo sintió así”, escribió, evidenciando su fragilidad emocional.

Lejos de mitigar el tono, Mario continuó. “Entonces, es una tomada de pelo. Si mandás videos con naranjitas y peritas, luego el sábado a la noche le decís a Estefi que te la mandaste, es una falta de respeto para tus seguidores y los profesionales. Ella está las 24 horas, pero durante el fin de semana dijiste otra cosa, como en el desayuno das otra versión. No se puede permitir eso”, sentenció el presentador, a lo que ella le aseguró que sus problemas se presentaron ante la falta de una medicación. “Me da vergüenza decirlo, pero tomo una pastilla para la ansiedad. No quería pedir dinero para comprármela y ayer a la noche, lo primero que hice fue ir a una farmacia para adquirirla y tomarla”, aseguró. Esto fue la gota que colmó el vaso, ya que el doctor Verón intervino y exclamó: “Yo les proveo la medicación. Sé que muchos tienen poco trabajo o no tienen. La clínica, o si está indicado por los médicos, yo de alguna manera se los voy a conseguir”.