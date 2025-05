Todo comenzó cuando Amalia Díaz Guiñazú, panelista del programa y periodista mendocina, le hizo una pregunta incómoda a Macri en medio de una charla sobre el uso de las bicisendas en la Ciudad. “ Me atropelló un colectivo en bicicleta por la bicisenda y las cámaras no funcionaban ”, le reprochó la panelista, dando lugar a un intercambio áspero que se volvió personal.

El jefe de Gobierno respondió con molestia: “Tenés información muy mala”, y luego añadió: “ A vos te gusta hacer lío y todo bien ”. La periodista se defendió: “No me gusta hacer lío; soy ciudadana, te pregunto”, y reafirmó que su experiencia fue real. El ida y vuelta se tensó al punto de volver incómodo el ambiente, aunque la entrevista continuó hasta su fin.

Pero tras la pausa publicitaria, la tensión siguió latente. María Belén Ludueña no pudo ocultar su angustia y rompió en llanto en pleno vivo. “ Soy la mujer del jefe de Gobierno, estamos en campaña y hay cosas que me duelen como mujer ”, confesó, con la voz quebrada. Luego reveló un dato personal que conmovió al panel: “ Estoy buscando convertirme en mamá, eso también dificulta las cosas ”. La conductora leyó incluso un mensaje que su marido le envió a Díaz Guiñazú para bajarle el tono a la discusión: “No quise decir que a ella le gusta hacerlo, sino que su rol es provocar y lo entiendo”.

Maria Amalia Días Guiñazu.jpg Belén Ludueña lloró en cámara tras un tenso cruce entre una periodista mendocina y Jorge Macri

A pesar del gesto conciliador, Amalia fue clara en su postura: “Nunca pido disculpas por hacer una pregunta, me parece que si uno no pregunta las cosas incómodas, está siendo obsecuente”. Y reafirmó su rol como periodista: “Nuestro trabajo es la honestidad intelectual”.

Ludueña cerró el programa con palabras sinceras para su equipo: “Estoy muy contenta con este equipo… nadie tiene que saber por qué estoy sensible, pero lo quise decir al aire porque se mezclan muchas cosas”. Mientras tanto, Díaz Guiñazú aclaró que desconocía el proceso personal de su compañera y concluyó: “A mí me interesa Belén, yo no sabía que estaba con un tratamiento”./LN.