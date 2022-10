Baby Etchecopar fue operado de urgencia: qué le pasó

El jueves pasado, Baby había dicho al aire de su programa: "Estoy pálido, flojo, me siento mal, estuve toda la tarde en cama. No sé qué carajo importa, pero vengo igual. No soy como otros. Vengo igual a cumplir con mi misión. Me duele el hígado hasta los pulmones".

Qué le pasó a Baby Etchecopar

"El jueves, antes de arrancar en la radio, sentí un dolor muy grande en el costado al punto que no podía ni hacer el programa. Ahí decidí no arrancarlo y me fui a la guardia del Sanatorio Las Lomas, en San Isidro", dijo Baby Etchecopar.

Y contó: "Me hicieron todo tipo de estudios y detectaron que una piedra me estaba obstruyendo la vesícula, por lo que me dijeron que me tenían que operar de urgencia, no más que eso".