Atraparon a "Nico" de Brigada Cola robando en un supermercado

Años antes, en una entrevista con Jorge Rial en el 2012, Javier ya había contado sobre la difícil relación con su familia. En esa charla contó que trabajó desde los 11 años al mismo ritmo que un adulto: estuvo en Brigada Cola, Extermineitors 3 y 4 y además grabó dos discos siendo cantante de cumbia. “Mi familia me mandó al matadero y después me dejaron solo. Mi padre me amaba cuando me aplaudían en el teatro y hoy en día no aparece. Y mi vieja me discrimina por la vida que llevé. Yo me arrepentí y pedí perdón, más no puedo hacer”, aseguró.