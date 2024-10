Así reaccionó Roberto García Moritán al enterarse que Pampita está de novia nuevamente

Por otro lado, el panelista Pepe Ochoa agregó: “Entiendo que Roberto está con mucha, mucha ansiedad porque se enteró de la noticia de Carolina y tengo la data de que él la llama sin parar llorando desconsolado”.

Para cerrar, nuevamente la periodista sentenció: “Pampita y Martín planean una vida juntos, no es chiste. Hace una semana que no se despegan, duermen todas las noches juntos o en la casa de ella en Barrio Parque, o en Nordelta, o donde vive él. Ojo, para mí es una locura porque no pasaron ni 20 días”. / Pronto