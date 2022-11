Aseguran que María Fernanda Callejón está saliendo con un ex futbolista.

En medio de su escandaloso divorcio de Ricky Diotto , aseguran María Fernanda Callejón volvió a encontrar el amor en los brazos del exfutbolista Fernando Gamboa. Según el portal Primicias Ya, el romance comenzó en julio de este año y ya está afianzado, motivo por el que la actriz no dudó presentarle a su hija Giovanna a su nueva pareja.

Pero más allá del buen momento de la cordobesa a nivel amoroso, su vínculo con Diotto no está en su mejor momento. "La abogada Elba Marcovecchio me dijo que representa al exmarido de María Fernando Callejón porque no cumple con el régimen de visitas de Giovanna", explicó la periodista Pía Shaw en LAM. Pero María José Bertolli, la abogada de Callejón, salió a desmentir estas acusaciones.