Aseguran que Jey Mammón no quiere seguir en "La Peña"

Sin embargo -según lo que trascendió en estos últimos días- "La Peña de Morfi" no es un proyecto que a Jey Mammón le agrade hacer . Malas caras, gestos molestos con la producción... fueron algunas de las situaciones que quedaron grabadas ante las cámaras.

"Él venía haciendo un éxito en América, con menos rating pero era el programa de él. La Peña es un éxito pero no es suyo…”, acotó Jorge Lanata sobre la situación actual de Jey Mammón en Telefe.

"Resultó así y sumo un dato: Jey es un hombre muy buen humorado, muy canchero y lúdico y en su programa nunca se lo vio fastidioso. SIn embargo, en La Peña sí hay momentos en que se lo ve molesto”, comentó Calabró.

Y agregó: “El domingo pasado estaba fastidioso en la cocina, en un momento Jésica quiso extender un poco y él se cruzó”, contó, y agregó: “En la entrevista con Abel calló a la gente de producción, y no es normal verlo así, me parece que hay un registro que es que no es un espacio de lucimiento para él”.

"De hecho, se la nota mucho más cómoda a Cirio. Él sabe dónde se luce y dónde no”, cerró la periodista. / TV Popular