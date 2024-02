Ángela Leiva reveló su lucha contra una relación tóxica: "No tenía salida"

En una emotiva charla en el programa Noche al Dente de América Tv, la cantante de cumbia Ángela Leiva compartió detalles impactantes sobre la relación tóxica que vivió con su ex manager y pareja, Mariano Zelaya. "Tuve muchos años con un representante, que era mi pareja también, en una relación muy tóxica, no tenía salida", reveló.

En el ciclo conducido por Fer Dente, Leiva describió los ocho años de esa tormentosa relación, destacando el impacto en su autoestima: "Realmente salí muy mal de esa relación, muy deprimida. Sentía que no era nadie, esa persona me hacía creer que sin él no era nada". La artista confesó que el proceso de recuperación fue difícil y que la música, expresada en su álbum "La Reina", fue su catarsis.