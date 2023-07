Ángel de Brito revolucionó las redes con una foto al desnudo

El periodista y conductor, Ángel de Brito , se sacó una selfie con la parte superior de su cuerpo sin ropa frente al espejo y no pudo contener la catarata de comentarios que se llevó el posteo.

El último sábado, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito, compartió en Instagram una foto con el torso desnudo y recibió todo tipo de comentarios. De hecho, el conductor de LAM compartió una serie de imágenes, pero la foto que más comentarios recibió, fue la de su parte superior del cuerpo sin ropa frente al espejo. La foto en blanco y negro superó los 40 mil likes con comentarios tales como "hermoso", "wow", "me encantó” y “qué lindo que sos".

Todos sonrientes, no se sabe quién lo disfrutó más

Todos sonrientes, no se sabe quién lo disfrutó más Lisandro Martínez y Julia Roberts: "Qué delicia conocerte"

Aunque el fin de semana fue de relax, la semana arrancó muy complicada para el programa LAM. Es que una vez más, a último momento, “una angelita” decide bajarse del panel. Desde su cuenta oficial de Instagram, Ángel de Brito compartió la conversación que tuvo en las últimas horas con Romina Uhrig, quien había confirmado su presencia en el programa , pero luego desistió. "No voy a poder ir mañana. Te pido disculpas, pero estoy con unos inconvenientes", le dijo al conductor de América TV a través de WhatsApp. "¡Uf, ya lo anunciamos! ¿Te pasó algo?", le contestó Ángel de Brito a la exfigura de "Gran Hermano", pero no permitió que se vea la respuesta de la exdiputada.

Esta no sería un inconveniente inédito ya que le sucede lo mismo a de Brito la semana pasada. Marina Calabró estuvo como panelista invitada, pero al parecer no continuará en "LAM" por una cuestión de agenda, y todo habría quedado en una participación ocasional. "¿Por qué no Marina Calabró de angelita? Es excelente periodista a otro nivel", quiso saber un seguidor, a lo que él respondió: "Porque quiere ser periodista de actualidad".