Andrea del Boca, eliminada de Bake Off Famosos: su emotiva despedida.

La reconocida actriz Andrea del Boca fue eliminada de Bake Off Famosos, el reality culinario emitido por Telefe, tras enfrentar varios desafíos que no resultaron a su favor en esta última etapa del certamen. Con lágrimas en los ojos, la icónica figura se despidió del programa, pero no sin antes prometer su regreso con una frase al estilo Terminator: “I’ll be back”.