Alec Baldwin no puede ni ver "Rust", la película en la que ocurrió el accidente fatal

A más de dos años del accidente en el set de “Rust”, donde falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins, Alec Baldwin sigue enfrentando las secuelas emocionales de este trágico suceso. En entrevistas recientes, el actor dejó en claro que no tiene interés en ver la película terminada y reveló cómo este episodio afectó profundamente a su familia.

“No quiero verla ahora. Es algo muy doloroso. Más allá de las víctimas, lo que más me afecta es lo que esto ha hecho a mi esposa. Estamos tratando de superar esta etapa ”, expresó Baldwin en el Festival de Cine de Turín. Su negativa a asistir al estreno de la película en Polonia refuerza el peso emocional que este proyecto aún carga para él.

A pesar de las recomendaciones médicas, Baldwin optó por retomar la filmación en Montana para completar la película. “Dije a Joel, ‘Si creés que es importante terminarla, lo haré’. Fue un esfuerzo para resolver el caso con el esposo y la herencia de Halyna”, explicó el actor de Hollywood.

image.png Alec Baldwin no puede ni ver "Rust", la película en la que ocurrió el accidente fatal Foto: REUTERS/Kevin Mohatt

Entre el duelo y la vida familiar

La tragedia dejó marcas profundas en su vida personal. “Mi esposa quedó muy, muy traumatizada por esto. Ha habido mucho dolor. Los últimos dos años me han golpeado, me han agotado”, confesó. Baldwin aseguró que, como padre de siete hijos, su prioridad es proteger a su familia: “Tengo la obligación de guardar mi mejor energía para ellos, pero este caso me ha desgastado por completo”.

Aunque la película “Rust” verá la luz, Baldwin admitió que siempre estará eclipsada por esta pérdida irreparable. Para él, el desafío sigue siendo encontrar un balance entre el duelo y la reconstrucción de su vida personal y profesional./Infobae.