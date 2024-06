Alberto Cormillot y su mujer discutieron en Cuestión de Peso: los motivos de la pelea.









El doctor Alberto Cormillot, una de las principales figuras de esta nueva edición del programa Cuestión de Peso, siempre está acompañado de la presencia de su mujer, la nutricionista Estefanía Pasquin, a quien conoció trabajando en su centro médico y con quien tuvo a su hijo más chico, Emilio Cormillot.

En el último programa emitido el lunes pasado por ElTrece, los televidentes vieron discutir al aire por primera vez a la pareja que desde hace ya varios años comparten el trabajo.

Según se pudo apreciar, el episodio ocurrió cuando ambos evaluaban el caso de uno de los participantes del reality que pidió una "dieta especial". Cormillot explicó los motivos: "En la práctica lo hacen, a veces se les da, a veces no, pero en general no es algo que aparece de un momento para otro, es algo que se viene trabajando en la cabeza y en un momento dado hay una gota que colma el vaso. Posiblemente, hay algo que no hizo bien antes para llegar a un momento de desesperación".

Posteriormente, Pasquín agregó: "Cuando no aparecen, te hace ruido. Puede que vayan super bien o no. Es posible pedir una dieta o algo alternativo dentro del plan de alimentación, como ayuda, pero no es un salvataje de un día para otro. Está bueno que esté blanqueado, decir 'estoy teniendo un fin de semana largo que me está costando bastante'. Entonces vamos hablándolo y viendo".

La reacción de Alberto Cormillot ante las palabras de su mujer, Estefanía Pasquini El conductor de Cuestión de Peso, Mario Massaccesi, quiso saber que pensaba Alberto Cormillot, ya que se había quedado con la palabra en la boca, pero el doctor optó por no decir demasiado para no contradecir a su mujer: "No, está bien, no voy a discutir con la patrona. Te iba a decir que cuando lleguemos hablamos".