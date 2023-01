Agustín: "Marqué un antes y un después en la historia de Gran Hermano".

video-2023-01-30t224101201.jpg

“Daniela está un poco anárquica en su venganza. Traté de convencerla un poco de jugar juntos, pero tarde. La Tora está muy pegada a Nacho, yo quise que nos pegáramos”, analizó Agustín al ser consultado sobre sus compañeras que volvieron a la casa en el repechaje junto con él.

Luego de ver a Marcos llorando por él, el flamante eliminado comentó: “Me emociona mucho, eso habla del vínculo que creamos, que fue inesperado. Quiero que se reponga y esté bien. Tiene un camino corto porque falta poco, y tiene muchas chances de llegar a la final y dar un batacazo”.

Por otro lado, Agustín dijo que sabía que su amigo no iba a poder salvarlo al tener el liderazgo compartido con Romina.

Laura Ubfal le dijo que Daniela “sacó a 4” y que él a nadie, pero Frodo le respondió que sí sacó a gente durante su primera etapa y que también zafó de muchas placas en su segundo paso.

“Igual estuvo muy peleado, Laura”, le indicó Gastón Trezeguet a la periodista desde el otro lado del panel, en alusión a la votación de la 14° gala de eliminación.

Sol Pérez le dijo a Agustín que es difícil hablar con él cuando se pone en un escalón encima que el resto de sus compañeros, pero también elogió que admita sus errores.

“A mí me parece que lograste algo importante además de salir y volver a entrar, sino que te volviste a ganar al público porque la Frodoneta creció. Eso es valorado para vos, es un logro tuyo. Yo hubiese hecho diferente lo de mantener mi juego dentro del confesionario. Te dejó afuera lo del nivel de soberbio, poniendo a Smeagol en la cama de la Tora, por ejemplo”, le indicó Gastón al flamante eliminado, según publica Telefe.

Consultado sobre por qué regresó a jugar fuerte en la casa, el platense sostuvo que su meta era lograr el antes y después en el reality. “Yo debo ser tonto, no entiendo la grandilocuencia esa y los mensajes encriptados”, expresó entonces Ceferino Reato.

Frodo respondió que el suceso fue haber hecho un manejo de sus redes sociales, por más de que haya sido para su público más fiel, y que eso se complementaba a sus informes semanales en la casa.

“Yo dije en el casting que mi objetivo no era ganar”, aseguró Agustín.

“No perdí, yo gané, gané mi meta, cumplí mi sueño”, le dijo el eliminado a Nancy Pazos cuando ella señaló que “ve positivo todo”.

“Si el voto era positivo, ¿vos estabas en la casa?”, indagó Costa a Agustín. “Puede ser”, contestó él.

¿Por qué Agustín no hizo la fulminante?

“Era muy apresurado”, opinó el autoproclamado león. “Creo que la prueba del líder también tiene un contrapeso importante, y que debía esperar una semana o dos para fulminar a alguien en concreto”

Agustín contra Ubfal y Romina

El platense elevó el tono cuando la periodista lo cuestionó por haber dicho cosas sobre presuntos casos de corrupción del exmarido de la dirigente política, por lo que decidió recordar lo que ella decía de él.

“Me sacó el cuero, se metió con mi sexualidad, me discriminó. Si ella está limpia y no tiene nada que tener, ¿qué problema se hace? Encima se jacta con Alfa de tener valores y principios, y me hicieron mierda cuando yo no les había hecho nada”, sostuvo Frodo.

Qué dijo Agustín de Ariel y Alfa

Trezeguet le preguntó a Agustín sobre por qué no defendió a Ariel del destrato de Walter, siendo que él había sufrido también hostigamientos en la casa.

“Sé que es parte de su juego sacar a Alfa, no está sufriendo”, analizó el platense.

“Me parece que no está tan trabajado. Va a hablar a la cámara como un refrito mío, aunque eso habla bien de él porque vio el programa”, argumentó Frodo.