AGENDA CULTURAL SITIO ANDINO: mucho para disfrutar

El recorrido de shows recomendados no termina acá, hay muchas más opciones para elegir:

SSUSSUDIO “TRIBUTO A PHIL COLLINS/ GÉNESIS | La propuesta de la banda es llevar al público a disfrutar de un show que recorre las canciones más emblemáticas de Collins como solista, además toda su etapa de Genésis. Más de 12 músicos en escena. Teatro Mendoza. 21 horas.

TEATRO

BLASFEMIA | La puerta de entrada a todos los excesos. El terreno de los más caóticos deseos. Un pequeño bar del under cuir mendocino, habitado por un grupo de lesbianas, travestis y trans, que intenta resistir los embates de una crisis estructural. Teatro Las Sillas (Chile 1754, Ciudad). 21.30 horas. Entradaweb.

TODOS POR BENI | Noche de humor a beneficio. En el escenario: Rodrigo Casavalle y Adrian Sorrentino. Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). 21 horas. Entradas en boletería de la sala.

LETRAS

HOMENAJE A ARMANDO TEJADA GÓMEZA l Al cumplirse treinta años del fallecimiento del destacado poeta mendocino, la Municipalidad de Guaymallén le rendirá un homenaje la participación de artistas locales. En la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, de San José). 20 horas. La entrada gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

POPURRÍ

FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN | San Carlos vive durante 4 días su fiesta más importante. Podés consultar la grilla de artistas en este enlace. Del 3 al 6 de noviembre en el Neyú Mapú. Departamento de San Carlos. Entrada: 200 jinetes. Junilados y menores de 12 años gratis.

VIERNES 4

MÚSICA

OPUS CUATRO LA DESPEDIDA | Único concierto que realizará Opus Cuatro en Mendoza despidiéndose de los escenarios después de más de 50 años de trayectoria. Teatro Mendoza. 21 horas. Entrada $1500. Entradaweb.

RAÍCES POPULARES | Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo a cargo de la directra francesa Nathalie Marin. Ciclo sinfónico coral. Sala Roja. Nave UNCuyo. Maza 250 de Ciudad. 20.30 horas. Entradas: $600 general. En boletería de la sala de martes a domingo de 18 a 21 horas.

VÉRTIGO. TRIBUTO A U2 | El grupo Vértigo, aclamado a nivel nacional e internacional por sus versiones del cuarteto irlandés toca en Mendoza. Teatro Plaza. 22 horas. Entradas en boletería (Colón 27, Godoy Cruz).

TEATRO

CRUDA | Unipersonal grotesco sobre el mundo femenino a los 40. Actúa: Érica Gómez. IES Gral José de San Martín. Chubut y Balcarse, departamento de San Martín.

STAND UP LICAS UPSTEIN | El comediante presenta "Ya No Se Puede decir Todo" su ultimo unipersonal de stand up con el que se encuentra girando por todo el país. Teatro Roma de San Rafael. 21 horas. Entrada general: $2.100. Boletería de la sala o en entradaweb.

LETRAS

FELIPE PIGNA EN MENDOZA | El escritor e historiador presenta el libro “Calle” en el ciclo “Primavera Planeta en Mendoza”. Estadio Polimeni, Las Heras. 21 horas. Gratis.

FERIA DEL LIBRO DE SAN RAFAEL | Stand de libros, presentaciones, talleres, charlas, puestos de artesanías y mucho más. Shows musical: “Acordes a la historia” de Gustavo Maturano. Instituto Profesorado de Arte. Av. Mitre 851. San Rafael. A partir de las 14 horas.

POPURRÍ

VERBENAS DE PLAZA ESPAÑA | Patio de comidas regionales, españolas y artesanos. Shows de academias españolas de la Ciudad de Mendoza. Presentación de candidatas a Reina de la Hispanidad 2022. Plaza España. De 21 a 23.30 horas.

SÁBADO 5

MÚSICA

AMY WINEHOUSE ÍNTIMO | Amy Rod presenta las versiones acústicas de Amy Winehouse. El show recorrerá la corta pero profunda carrera de la artista británica. Teatro Quintanilla. 22 horas. Entradaweb.

BABASÓNICOS BYE BYE TOUR| Tras la salida de su nuevo disco “Trinchera” Babasónicos se presenta con un show con una puesta novedosa. Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. 21 horas. Tuentrada.com.

LUCIANO PEREYRA | El cantante regresa a los escenarios presentando nuevo álbum. Arena Maipú. 21 horas. Repite concierto el domingo 6. Tuentrada.com y boletería de la sala.

SIRIUS | Recital de la banda mendocina que rinde tributo a “The Alan Persons Project”. Cine Teatro Imperial, Maipú. 21.30 horas. Entrada: $1.000.

TEATRO

EL EMPRESARIO TEATRAL | Comedia al mejor estilo inglés que narra las peripecias de un productor y su asistente durante el armado de una producción operística. Teatro Selectro. Cap. Fragata Moyano 102, Ciudad. 21.30 horas. Entrada: www.andesticket.online. Boletería del Teatro.

NUESTRO PROPIO MUNDO | Obra reflexiva y emocional que apunta directamente al corazón. Actúan: Laura Masuti y Nicolás Naranjo. Dirige: Gustavo Alvarez. Autora: Claudia Sacha. Teatro Las Sillas (Chile 1754, Ciudad). 22.30 horas. Entradaweb.

CICLO ARRIBA EL PULGARCITO | Obra: La Leyenda de Mur. Un cuento de colores. "La leyenda de Mur…” nos acerca al fantástico mundo de los caballeros, los dragones y los brujos. Elenco: La valija del sol. Teatro Pulgarcito (Parque San Martín). Entrada gratuita y salida al sombrero.

DANZA

MUESTRA FOLCLÓRICA CHILE MENDOZA | Ballet Folclórico de la Universidad de Chile, junto al Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza, brindarán una noche de gala. Teatro Mendoza. 21.30 horas. Gratis.

LETRAS

FERIA DEL LIBRO DE SAN RAFAEL | Stand de libros, presentaciones, talleres, charlas, puestos de artesanías y mucho más. Show musical: encuentro de cantoras locales con UKI Pí ML. Instituto Profesorado de Arte. Av. Mitre 851, San Rafael. A partir de las 14 horas.

POPURRÍ

VERBENAS DE PLAZA ESPAÑA | Patio de comidas regionales españolas y artesanos. Espectáculos de los elencos de los Centros Regionales de Mendoza. Actuación del Ballet Folclórico municipal de la Ciudad de Mendoza. Coronación de la reina y virreina de la Hispanidad. Plaza España. Desde las 18 a 23 horas.

FESTI FORLÁN | Festival con la presencia de Magdalena González Mudra, Maxi Guiñazú, Flow Ancestral,l Voltaje Sudaka. Centro Cultural Argentino. Bernardo de Irigoyen, San Rafael. A partir de las 19 horas. Entradas anticipadas: $600.

DOMINGO 6

MÚSICA

BEATLES SINFÓNICO | El concierto homenaje cuenta con 22 músicos en escena y repasa los éxitos destacados en la carrera de los Beatles.Teatro Mendoza. 21 horas. Entradas: $1500; platea alta $1200; pullman $800. Entradaweb.

FLORAMO Y BAG IN BOX EN EL LIVING | De reciente formación pero con un espíritu musical renovador que va ganando cada vez más público, los grupos llegan al escenario para mostrar los discos y sencillos lanzados en 2022 como material inédito. Teatro Plaza (Colón 27 Godoy Cruz). 20.30 horas. Entradas en boletería.

TEATRO

FESTIVAL EMERGENTE | Obra: “Aurora. Historias en movimiento VOL 1”. Diente de León Teatro. Una adolescente que es princesa y que tiene la difícil tarea de enfrentarse a las personas que piensan que una mujer no puede gobernar. Teatro Quintanilla (Plaza Independencia). 18 horas. Entradaweb.

EL EMPRESARIO TEATRAL| Comedia al mejor estilo inglés que narra las peripecias de un productor y su asistente durante el armado de una producción operística. Teatro Selectro. Cap. Fragata Moyano 102, Ciudad. 21.30 horas. Entrada: www.andesticket.online. Boletería del Teatro

CICLO ARRIBA EL PULGARCITO | Obra: Obra: Clasiclown. Dos personajes clown juegan a preparar una obra teatral, Romeo y Julieta y El Quijote de la Mancha. Teatro Pulgarcito (Parque San Martín). Entrada gratuita y salida al sombrero.

ELECTRA DESPIERTA | Una tragedia contemporánea, adaptada de un mito. Teatro Las Sillas. Segunda función. Teatro Las Sillas (Chile 1754, Ciudad). 20.30. Entradaweb.

LETRAS

FERIA DEL LIBRO DE SAN RAFAEL | Stand de libros, presentaciones, talleres, charlas, puestos de artesanías y mucho más. Show musical con Melisa Escoriza. Instituto profesorado de Arte. Av. Mitre 851. A partir de las 14 horas.

POPURRÍ

VERBENAS DE PLAZA ESPAÑA | Plaza España de los Niños. Shows de academias españolas y flamencas. Patio de comidas regionales españolas y artesanos. Plaza España. De 18.30 a 23 horas.

TARDECITAS EN EL MERCADO | Música en vivo con Germán Ferreira y Tebbi Martos. De 18 a 22 horas en el Mercado Municipal de Malargüe.