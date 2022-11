Agenda Cultural del Sitio: emocionate con todo lo que hay para hacer.

CORO DE NIÑOS UNCUYO | La formación artística ofrecerá un programa con obras originales para coro y arreglos de música popular, folklórica y étnica de nuestro país y otros rincones del mundo. Iglesia Metodista (Espejo 423, ciudad). 20 horas. Gratis.

CINE

BAFICI MENDOZA | La muestra de cine independiente de Buenos Aires llega a Mendoza en su edición 2022. Proyecciones, master class, feria y muchas más actividades. Sedes: Nave UNCuyo y Sala Plaza Paradiso Luján de Cuyo. Gratis. Consultar la programación aquí.

CINE BAJO LAS ESTRELLAS | MALARGÜE | Ciclo de cine bajo las estrellas con paseo de artesanos y food trucks. Plaza Gral. Belgrano, departamento de Malargüe. 20.30 horas.

POPURRÍ

CICLO URBANO EN LA BPGS | Feria de libros y espectáculos musicales. En la fecha habrá Freestyle literario y lo mejos del hip hop. Explanada Biblioteca Pública General San Martín (Paseo Alameda). Gratis.

VIERNES 25

MÚSICA

ECLIPSE | La banda mendocina celebra sus 25 años interpretando a la icónica banda Pink Floyd con dos conciertos. El viernes tocará el álbum “The Wall”. Teatro Independencia. 21 horas. Entradas disponibles en entradaweb o en boletería de la sala.

NOCHE DE TANGO | El trío de tango conformado por Anselmi – Galván – Budini se presenta en vivo. Beat Club. 22.30 horas.

CICLO ACÚSTICO EN EL ESPACIO LUIS QUESADA | El cantante Carlos Lucero se presenta en la nueva fecha del Ciclo Acústico. Espacio de Arte Luis Quesada. Nave UNCuyo. 20 horas. Gratis.

NEMORINO ENAMORADO | Ópera Studio junto a la Sinfónica de la UNCUyo presentan en Mendoza la producción del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires sobre la ópera El elixir de amor, de Gaetano Donizetti. Nave UNCuyo (Parque Central). 20.30. Funciones: del 24 al 26 de noviembre. Entrada general: $1500. Disponibles en entradaweb o en boletería de la sala.

TEATRO

THANKS TO OUR PARENTS | La obra Thanks to our parents, Boulevard of broken dreams aborda la temática de los padres en relación con sus hijos. Sala Teatrino UNCuyo (Parque Central9. 20.30 horas. Entradas: $800. Disponibles en entradaweb y boletería de la sala.

RECONVERSOS | Comedia dramática sobre las terapias de conversión. Teatro Tajamar (Paseo Alameda). 21.30. Entradas disponibles en entradaweb.

LETRAS

FICCIONARIO | Cierre de Ficcionario Taller de Narrativa con el lanzamiento de plaquettes realizadas por los alumnos. Habrá feria editorial junto a Fractura Ediciones, Conversatorio con Lucio García de la Radio Cuyum y música en vivo a cargo de Bianca Pereyra. Absynth Multiespacio, Arístides 470 de Ciudad. 20.30 horas. Gratis con colaboración consciente para artistas.

CINE

SÁBADO 26

MÚSICA

ECLIPSE | La banda mendocina celebra sus 25 años interpretando a la icónica banda Pink Floyd con dos conciertos. El viernes tocará “Wish You Were Here” y “Animals”. Teatro Independencia. 21 horas. Entradas disponibles en entradaweb o en boletería de la sala.

DONCELLAS DE METAL | MAIPÚ | Festival femenino con las bandas de metal más representativas. Tocan: Quasar, La Fugitiva, Femmortis y Hallison Connor. Teatro Imperial Maipú. Entrada: $800.

CINE

LETRAS

96 ANIVERSARIO BIBLIOTECA POPULAR FRANCISCO PEÑASCO | SAN RAFAEL | Acto oficial, espacio musical con Daniel Lewin y presentación del libro “Relatos con dos orillas” de Daniel Batistón. 19.30 horas. LugarBiblioteca Popular Francisco Peñasco. Av. Mitre 1233, San Rafael.

POPURRÍ

FIESTA BRESH EN MENDOZA | El evento que convoca a la juventud regresa en una versión primavera. Música, baile y ganas de divertirse. Auditorio Ángel Bustelo. Entradas disponibles en tuentrada.com.

DOMINGO 27

MÚSICA

COPLAS SONORAS DE LA TIERRA NUESTRA | Entrañable presentación musical con Florencia Bernales, Teuco Castilla, Beti Plana, Juan Falú y Polo Martí. Explanada Museo Fader. Luján de Cuyo. 19 horas. Entrada gratuita. Disponibles para descargas en entradaweb.

LA BANDA VIAJERA | La banda nacida de un grupo de artistas callejeros celebra 50 mil kilómetros de recorrido musical. En 23 Ríos Beer Craft. 18.30 horas. Maipú.

40 AÑOS DEL CORO DE LOS VIÑEDOS | RIVADAVIA | 40º aniversario del Coro de los Viñedos. Participarán del festejo la Orquesta Municipal de Tango “José Di Rino” y músicos invitados. Teatro Luis Encio Bianchi. 20 horas. Entrada: $100. Deben retirarla en el Cine Teatro Ducal, hasta el viernes 25 de 7 a 13 y de 15 a 21 horas.

POPURRÍ

LA CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO CUMPLE 35 AÑOS | Mega encuentro con espectáculos musicales, stand de vinos y puestos gastronómicos. 20 horas. Plaza Independencia.