Abel Pintos y Mora Calabrese anunciaron la llegada de un nuevo miembro a la familia

En una entrevista Abel explicó: "Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo". La espera, compartida por ambos, se convirtió en un pacto de no separarse, y así comenzaron su camino juntos.