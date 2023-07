A los 96 años, murió Tony Bennett.

Un viaje desde la Segunda Guerra Mundial hasta la cima de la fama

Tony Bennett, cuyo nombre real era Anthony Dominick Benedetto, tuvo un comienzo humilde en la música, pero su talento innato lo llevó a destacar rápidamente en la industria. Tras luchar como soldado de infantería durante la Segunda Guerra Mundial, Bennett se dedicó por completo a su carrera musical, alcanzando la fama en la década del '50 con éxitos como "Because of You" y "Rags to Riches".