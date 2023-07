A los 19 años, murió el nieto de Robert De Niro

En un posteo cargado de emoción y tristeza, la hija de Robert De Niro expresó el inmenso dolor: “Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado, desde el primer momento en que te sentí en mi panza, más allá de lo que las palabras puedan expresar o describir”.

nieto robert de niro, hija.jpg Drena De Niro y su hijo, Leandro De Niro.

Y luego agregó: "Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que alguna vez fue puro y real en mi vida. Desearía estar con vos ahora mismo. Desearía estar con vos. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado. Desearía que el amor hubiera podido salvarte".