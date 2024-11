David Guetta.jpg 7 de noviembre: cumple 57 años el DJ y productor francés David Guetta

En 2001 significó un antes y un después en su carrera: vendió todas las discotecas del que era accionista para lanzarse como productor discográfico. Junto con Joachim Garraud, fundaron Gum Productions, y en el mismo año fue lanzado el primer sencillo de Guetta, titulado "Just a Little More Love".