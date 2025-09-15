Ojo a este dato

Ni funda ni protector: la nueva tendencia para cuidar el celular que todos prueban

Una tendencia sorprendente está cambiando la forma en que cuidamos el celular. Descubrí por qué cada vez más personas lo prueban sin funda ni protector.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Normalmente protegemos nuestro celular con fundas o protectores, pero un experimento reciente mostró una forma totalmente distinta de cuidarlo, que sorprendió a muchos. A continuación, te contamos en detalle en qué consiste esta innovadora tendencia que lo está cambiando todo.

Adiós a fundas y protectores: la tendencia que transforma el cuidado del celular

La nueva forma de proteger tu celular: en qué consiste la nueva tendencia

El periodista de la BBC, Thomas Germain, junto a un amigo, decidió poner a prueba una idea poco habitual: usar sus celulares sin funda durante un mes entero. Querían descubrir si los dispositivos realmente necesitan protección constante o si su diseño moderno es más resistente de lo que se cree.

Los resultados fueron sorprendentes: tras 30 días de uso diario, con golpes accidentales y caídas, los celulares mostraron una resistencia notable, superando las expectativas de ambos. Este hallazgo abrió un debate sobre la necesidad real de fundas y protectores.

Además de la durabilidad, surge otro punto interesante: algunas marcas líderes ya fabrican dispositivos con materiales ultrarresistentes, pensados para soportar el uso cotidiano sin sacrificar estilo ni funcionalidad. Si querés estar al día con las últimas novedades en tendencia, hacé clic aquí y sorprendete con lo más nuevo. / TN

