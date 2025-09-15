Ni funda ni protector: la nueva tendencia para cuidar el celular que todos prueban

Por Juan Pablo Strappazzon







Normalmente protegemos nuestro celular con fundas o protectores, pero un experimento reciente mostró una forma totalmente distinta de cuidarlo, que sorprendió a muchos. A continuación, te contamos en detalle en qué consiste esta innovadora tendencia que lo está cambiando todo.

celular Adiós a fundas y protectores: la tendencia que transforma el cuidado del celular La nueva forma de proteger tu celular: en qué consiste la nueva tendencia El periodista de la BBC, Thomas Germain, junto a un amigo, decidió poner a prueba una idea poco habitual: usar sus celulares sin funda durante un mes entero. Querían descubrir si los dispositivos realmente necesitan protección constante o si su diseño moderno es más resistente de lo que se cree.

Los resultados fueron sorprendentes: tras 30 días de uso diario, con golpes accidentales y caídas, los celulares mostraron una resistencia notable, superando las expectativas de ambos. Este hallazgo abrió un debate sobre la necesidad real de fundas y protectores.

Además de la durabilidad, surge otro punto interesante: algunas marcas líderes ya fabrican dispositivos con materiales ultrarresistentes, pensados para soportar el uso cotidiano sin sacrificar estilo ni funcionalidad.