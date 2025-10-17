17 de octubre de 2025
Mascota: tres plantas seguras para tu gato y perfectas para decorar tu casa

Estas plantas son aliadas del bienestar de tu gato y perfectas si querés un hogar verde, saludable y seguro para tu mascota.

 Por Analía Martín

En los hogares donde hay un gato como mascota, la elección de las plantas no puede tomarse a la ligera. Algunas especies pueden ser tóxicas mientras que otras, además de seguras, contribuyen a su bienestar y estimulación. Elegir las plantas adecuadas es una forma de cuidar la salud y felicidad de tu mascota sin renunciar a la belleza natural.

Hierba gatera: estimula y relaja a tu gato

La hierba gatera, conocida también como catnip, es probablemente la más famosa entre las plantas seguras para gatos. Contiene una sustancia llamada nepetalactona, que estimula el sistema nervioso de los felinos, provocando comportamientos de juego, saltos y ronroneos. No es adictiva ni perjudicial, y su efecto dura apenas unos minutos antes de que el gato se relaje por completo.

Muchos veterinarios la recomiendan como una forma de mantener activos a los gatos domésticos y reducir el estrés. Podés cultivarla en macetas pequeñas, colocarla cerca de una ventana o incluso secar sus hojas para rellenar juguetes. Tener hierba gatera en casa es una manera sencilla y natural de ofrecer entretenimiento saludable a tu mascota.

Mascota | Asegurate que las plantas que tengas en casa no sean tóxicas para tu gato

Bambú: la planta que fortalece a tu mascota

El bambú es otra especie ideal para quienes aman la jardinería y conviven con gatos. Además de ser una planta decorativa y resistente, no contiene toxinas peligrosas. Algunos gatos mastican sus hojas, lo que puede aportarles fibra vegetal beneficiosa para su digestión.

Entre sus ventajas, el bambú ayuda a mantener la piel y el pelaje sanos, y su presencia en interiores mejora la calidad del aire. Es una planta de fácil mantenimiento, perfecta para quienes no tienen demasiado tiempo para regar o podar. En Mendoza, se adapta bien a climas secos si se la mantiene en semisombra y con riego moderado.

Mascota | Los gatos disfrutan mucho de las plantas

Helecho: belleza verde y juego seguro

Los helechos son una elección excelente si querés un rincón natural y fresco sin poner en riesgo a tu gato. Su frondosidad y textura suave los convierten en un imán para los felinos, que disfrutan tocando o escondiéndose entre sus hojas. A diferencia de otras especies ornamentales, los helechos no son tóxicos para las mascotas.

Además, contribuyen a mantener la humedad ambiental, algo muy valorado en zonas secas como Mendoza. Podés colocarlos en macetas colgantes o en estanterías altas para que decoren sin que tu gato los desarme con sus juegos. Si convivís con una mascota curiosa, recordá siempre verificar la seguridad de cada planta antes de incorporarla al hogar. Así, disfrutarás de un entorno lleno de vida, libre de riesgos y en perfecta sintonía con la naturaleza./Supermanada.

