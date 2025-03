Mascota: ¿los cafés de gatos ponen en riesgo a los animales?

Estos establecimientos funcionan como cafeterías temáticas donde los clientes pueden beber un café mientras interactúan con los gatos residentes. Muchos de estos felinos provienen de refugios y buscan ser adoptados , lo que en teoría los convierte en una iniciativa solidaria. No obstante, asociaciones de protección animal advierten que las condiciones en estos locales podrían no ser adecuadas para los gatos.

Cafés de gatos: ¿buena idea para los humanos y mala para los animales?

Tanto la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) como Cats Protection manifestaron su preocupación por el impacto de estos cafés en la salud y bienestar felino. La exposición constante a extraños y la convivencia forzada con otros gatos pueden generar estrés y ansiedad en los animales, afectando su comportamiento y salud.