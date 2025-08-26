Aves en el jardín

Las 2 frutas que atraen aves a tu jardín en primavera: irresistible para zorzales, gorriones y hornero

Descubrí qué frutas dejar en tu patio para atraer aves nativas como zorzales y horneros. Un consejo simple de jardinería que transforma tu jardín.

Las 2 frutas que atraen aves a tu jardín en primavera: irresistible para zorzales, gorriones y horneros&nbsp;

Las 2 frutas que atraen aves a tu jardín en primavera: irresistible para zorzales, gorriones y horneros 

 Por Analía Martín

La llegada de la primavera a Mendoza y otras regiones de Argentina no sólo trae flores y brotes nuevos: también convierte los patios en escenarios llenos de vida. Zorzales, gorriones, horneros y calandrias comienzan a buscar alimento tras el invierno. Sin dudas el mejor momento para quienes disfrutan la jardinería y la observación de aves.

Frutas que atraen a las aves nativas

Los especialistas en aves y jardinería recomiendan un truco sencillo: colocar peras y manzanas cortadas en dos en tu jardín. Este gesto transforma cualquier patio en un punto de encuentro para la fauna local. Los zorzales y horneros prefieren el suelo, mientras que gorriones, jilgueros dorados y palomas torcazas optan por espacios abiertos antes que comederos colgantes.

Lee además
Tesla y su “modo perro”: el auto que cuida de tu mascota cuando no estás dentro
Tecnología y bienestar animal

Tesla y su "modo perro": el auto que cuida de tu mascota cuando no estás dentro
Todo un jardín en maceta: qué especie de jazmín elegir y cómo potenciar su floración
Cultivo en maceta

Todo un jardín en maceta: qué especie de jazmín elegir y cómo potenciar su floración

Para que la experiencia sea segura y efectiva, es clave distribuir los trozos en áreas despejadas. Alejá la fruta de arbustos o rincones donde puedan esconderse gatos u otros depredadores. De este modo, las aves se sienten confiadas y regresan con frecuencia a alimentarse.

gorrión, jardinería
Gorrión, ave que vive en zonas urbanas

Gorrión, ave que vive en zonas urbanas

Cómo y dónde colocar la fruta

Podés dejar la fruta directamente sobre el césped o en una mesa de alimentación. Si elegís esta última opción, la higiene resulta fundamental. Retirá los restos con regularidad, limpiá con agua caliente y jabón y desinfectá los recipientes al menos una vez por semana. Así evitás la propagación de enfermedades y mantenés sanas a las aves que visitan tu jardín.

Algunas recomendaciones prácticas:

  • Manzanas y peras son las frutas más efectivas. Pero también podés incluir semillas y alimento para aves
  • Colocá los trozos en sitios soleados y visibles.
  • Renová la fruta cada 24 a 48 horas para evitar la fermentación.
  • Observá qué especies aparecen: cada ave tiene sus preferencias.
hornero, jardinería
Una de las aves típicas del paisaje mendocino: el hornero en su nido de barro

Una de las aves típicas del paisaje mendocino: el hornero en su nido de barro

Un jardín convertido en refugio

Más allá del disfrute personal, alimentar a las aves silvestres en primavera tiene un impacto positivo en la biodiversidad local. Estos pequeños visitantes ayudan al control de plagas, dispersan semillas y enriquecen la vida del jardín. Además, su presencia diaria se convierte en una experiencia educativa para toda la familia.

Con solo dos frutas y un poco de atención, tu patio puede transformarse en un espacio donde conviven naturaleza y vida urbana. En Mendoza y en gran parte de Argentina, el canto de los zorzales o la labor incansable de los horneros son un recordatorio de que la jardinería no solo embellece: también conecta con el entorno natural.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este martes 26 de agosto: qué dicen los astros para los signos

3 Plantas de exterior fáciles de cuidar para embellecer tu jardín

Conocé el horóscopo para este lunes 25 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Cómo hacer compost casero paso a paso y sin malos olores: plantas y familia feliz

Cómo bañar a tu perro según su pelaje: consejos de expertos

Qué significa olvidar los nombres de las personas, según la psicología

Cómo serán las mascotas del futuro según la inteligencia artificial

¿Es realmente bueno el agua de lluvia para las plantas? La respuesta de la ciencia

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 26 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor

Te Puede Interesar

La Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó la denominada Ley Hojarasca.
Ley Hojarasca

Barrido legislativo en la provincia de Mendoza: las decenas de normas derogadas por "obsoletas"

Por Florencia Martinez del Rio
El Fachi Alcaraz, condenado a 20 años de cárcel por homicidio y otros delitos. 
caso pablo cataldo

El inesperado giro en una causa por homicidio tras un juicio por jurado estancado

Por Pablo Segura
De implementarse, los argentinos deberían atrasar sus relojes en el periodo invernal
Efectos

Cómo el cambio de huso horario mejora la salud y la capacidad de atención en las personas

Por Carla Canizzaro