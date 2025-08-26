Las 2 frutas que atraen aves a tu jardín en primavera: irresistible para zorzales, gorriones y hornero

Las 2 frutas que atraen aves a tu jardín en primavera: irresistible para zorzales, gorriones y horneros

La llegada de la primavera a Mendoza y otras regiones de Argentina no sólo trae flores y brotes nuevos: también convierte los patios en escenarios llenos de vida. Zorzales, gorriones, horneros y calandrias comienzan a buscar alimento tras el invierno. Sin dudas el mejor momento para quienes disfrutan la jardinería y la observación de aves .

Los especialistas en aves y jardinería recomiendan un truco sencillo: colocar peras y manzanas cortadas en dos en tu jardín . Este gesto transforma cualquier patio en un punto de encuentro para la fauna local. Los zorzales y horneros prefieren el suelo, mientras que gorriones, jilgueros dorados y palomas torcazas optan por espacios abiertos antes que comederos colgantes.

Cultivo en maceta Todo un jardín en maceta: qué especie de jazmín elegir y cómo potenciar su floración

Tecnología y bienestar animal Tesla y su "modo perro": el auto que cuida de tu mascota cuando no estás dentro

Para que la experiencia sea segura y efectiva, es clave distribuir los trozos en áreas despejadas. Alejá la fruta de arbustos o rincones donde puedan esconderse gatos u otros depredadores. De este modo, las aves se sienten confiadas y regresan con frecuencia a alimentarse.

Podés dejar la fruta directamente sobre el césped o en una mesa de alimentación. Si elegís esta última opción, la higiene resulta fundamental . Retirá los restos con regularidad, limpiá con agua caliente y jabón y desinfectá los recipientes al menos una vez por semana. Así evitás la propagación de enfermedades y mantenés sanas a las aves que visitan tu jardín.

Algunas recomendaciones prácticas:

Manzanas y peras son las frutas más efectivas. Pero también podés incluir semillas y alimento para aves

Colocá los trozos en sitios soleados y visibles.

Renová la fruta cada 24 a 48 horas para evitar la fermentación.

Observá qué especies aparecen: cada ave tiene sus preferencias.

hornero, jardinería Una de las aves típicas del paisaje mendocino: el hornero en su nido de barro

Un jardín convertido en refugio

Más allá del disfrute personal, alimentar a las aves silvestres en primavera tiene un impacto positivo en la biodiversidad local. Estos pequeños visitantes ayudan al control de plagas, dispersan semillas y enriquecen la vida del jardín. Además, su presencia diaria se convierte en una experiencia educativa para toda la familia.

Con solo dos frutas y un poco de atención, tu patio puede transformarse en un espacio donde conviven naturaleza y vida urbana. En Mendoza y en gran parte de Argentina, el canto de los zorzales o la labor incansable de los horneros son un recordatorio de que la jardinería no solo embellece: también conecta con el entorno natural.